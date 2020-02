दिल्ली: मौसम की करवट से गर्मी का अहसास, 5 दिनों में तापमान 5 डिग्री तक बढ़ा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली ( Delhi ) में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। पिछले एक हफ्ते के अंदर दिल्ली के तापमान में 5 डिग्री की वृद्धि हुई है।

मौसम विभाग ( IMD ) के अनुसार सोमवार को तापमान में और एक डिग्री सैल्सियस का इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है।

हालांकि बारिश के बाद भी मौसम में ठंडक की उम्मीद नजर नहीं आ रही है।

केजरीवाल की तारीफ से कांग्रेस में घमासान, मिलिंद देवड़ा और अजय माकन भिड़े

Press Release



Wet spell over Northwest & adjoining Central India during 18th to 21st February, 2020 due to two consecutive Western Disturbances. pic.twitter.com/zwB63jLPHF