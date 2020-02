रामलीला मैदान से बोले केजरीवाल- गांव में फोन कर बोल दो, हमारा बेटा फिर मुख्यमंत्री बन गया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ( AAP ) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

वह लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ( Anil Baijal ) ने यहां रामलीला मैदान ( Ramlila Maidan ) में आयोजित भव्य समारोह में अरविंद केजरीवाल ( arvind kejriwal ) को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

'देशभक्ति के गाने', 'लहराते तिरंगे', केजरीवाल के शपथ ग्रहण में राष्ट्रवाद का नजारा

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज आपके बेटे ने तीसरी बार शपथ ली है। यह मेरी नहीं आपकी जीत है।

यह एक-एक मां और एक-एक बहन और एक-एक युवा की जीत है। यह एक-एक छात्र की जीत है। यह हर दिल्ली वाले और एक-एक परिवार की जीत है।

BJP के विरोध पर AAP ने बदला अपना फैसला, शपथ ग्रहण से पहले किया यह फेरबदल

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: This is not my win, this is the victory of every Delhiite, of every family. In the last 5 years, our only effort has been to bring happiness and relief to every Delhiite. pic.twitter.com/nevuKh095G