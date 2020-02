'देशभक्ति के गाने', 'लहराते तिरंगे', केजरीवाल के शपथ ग्रहण में राष्ट्रवाद का नजारा

नई दिल्ली। जिस रामलीला मैदान ( Ramlila Maidan ) में हुए ऐतिहासिक अन्ना आंदोलन ( Anna movement ) की कोख से आम आदमी पार्टी ( AAP ) का जन्म हुआ, उसी मैदान में आज रविवार को पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं।

मैदान का माहौल ऐसा है मानो राष्ट्रवाद का ज्वार उमड़ आया हो। अभी सुबह के साढ़े दस बजे तक मैदान भले ही पूरी तरह से न भरा हो, मगर शपथ ग्रहण का गवाह बनने आई जनता में उत्साह खूब दिख रहा है।

बताया जा रहा है कि केजरीवाल करीब साढ़े बारह बजे शपथ लेंगे।

Huge crowd gathered at Ram Leela Maidan to witness yet another historic event.



Everyone is here to bless "Delhi Ka Beta" Arvind Kejriwal.#MufflermanReturns pic.twitter.com/8gvEp5cCr0