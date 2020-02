दिल्ली पुलिस के 73वें स्थापना दिवस पर बोले अमित शाह, 35000 जवानों के बलिदान को दिल से नमन

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( HM Amit Shah ) दिल्ली पुलिस के 73 वें स्थापना दिवस ( 73rd Raising Day Parade of Delhi Police ) कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।

इस दौरान अमित शाह ( Amit Shah ) ने कहा कि 'मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप दिल्ली जाएं, तो अपने राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले 35000 पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस स्मारक पर जरूर जाएं'।

उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद पुलिस के इन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देश की सुरक्षा और देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया है।

HM Amit Shah:Police shanti aur suraksha vyavastha banaye rakhne ka kaam bina kisi dharm or jaati ko dekhkar nahi karti hai, zarurat per madad karti hai. Vo kisi ki dushman nahin hai police shanti ki dost hai vyavastha ki dost hai isliye sadaiv uska samman kiya jana chahiye (2.2) https://t.co/OuFwMJGvaX pic.twitter.com/CSGwyCLjjb

अमित शाह ने कहा कि हमारे लिए अनेक त्योहार होते हैं लेकिन पुलिस के लिए हर त्योहार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का मौका होता है।

इतनी जिम्मेदारी के साथ जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उनका सम्मान देश के हर नागरिक के हृदय में होना चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) ने कहा था कि हमें समझना चाहिए कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है।

इसलिए केवल उसकी आलोचना या उपद्रवियों की तरफ से उन्हें निशाना बनाना ठीक नहीं है, उसके काम को भी समझना चाहिए।

HM Shri @AmitShah addresses 73rd Raising Day Parade of Delhi Police in New Delhi. https://t.co/IZNtTfkzTS