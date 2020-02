केजरीवाल की तारीफ से कांग्रेस में घमासान, मिलिंद देवड़ा और अजय माकन भिड़े

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi assembly elections ) में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ( AAP ) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ( Arvind kejriwal ) एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं।

अरविंद केजरीवाल ( Arvind kejriwal ) ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान ( Ramlila Maidan ) में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं, केजरीवाल की जीत से विपक्षी पार्टियों में हलचल मच गई है।

सबसे ज्यादा घमासान की स्थिति तो कांग्रेस ( Congress ) में है। दरअसल, केजरीवाल की तारीफ को लेकर कांग्रेस के कुछ नेता आपस में भिड़ गए हैं।

मुफ्त की सरकार के जुमले पर केजरीवाल का जवाब- दिल्ली वालों को मेरा प्यार फ्री

Sharing a lesser known & welcome fact — the @ArvindKejriwal-led Delhi Government doubled its revenues to ₹60,000 crore & maintained a revenue surplus over the last 5 years.



Food for thought: Delhi is now one of India’s most fiscally prudent governments pic.twitter.com/bBFjbfYhoC