मुफ्त की सरकार के जुमले पर केजरीवाल का जवाब- दिल्ली वालों को मेरा प्यार फ्री

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ( AAP ) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ( Arvind kejriwal ) ने यहां रामलीला मैदान में लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

उन्होंने 2013 में पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ( Sheila Dikshit ) को हराया था। केजरीवाल ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास के मुद्दे पर जीत की हैट्रिक लगाई है।

इस दौरान केजरीवाल ने जहां दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ( AAP ) की जीत का श्रेय दिया, वहीं वह विपक्षी पार्टियों पर भी तंज करना नहीं भूले।

सीएम बनते ही विपक्षियों पर केजरीवाल का तंज— अब मैं कांग्रेस और भाजपा वालों का भी मुख्यमंत्री

Arvind Kejriwal: Some people say Kejriwal is giving everything for free. Nature has ensured every valuable thing in the world is free, be it Mother's love, father's blessings or Shravan Kumar's dedication. So, Kejriwal loves his people and hence this love is free. pic.twitter.com/NUWsTerC45