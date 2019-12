दिल्ली में भारी बारिश के बाद अचानक गिरा पारा, तापमान 13 डिग्री दर्ज

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद मौसम का पारा नीचे लुढ़क गया हैं। बारिश से दिल्ली-एनसीआर में सर्दी का आगाज हो गया है।

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार सुबह दिल्ली का तापमान 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक तापमान में गिरावट होते रहने का अनुमान लगाया है।

जबकि राजधानी में घने कोहरे की चादर छाए रहने की संभवाना भी व्यक्त की गई है। जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्ली: कांग्रेस की 'भारत बचाओ रैली' आज, सोनिया—राहुल समेत बड़े नेता होंगे शामिल

Delhi: A layer of fog covers the national capital, temperature drops as the winter intensifies in the city. pic.twitter.com/hPTqUWgHMQ