दिल्ली: कांग्रेस की 'भारत बचाओ रैली' आज, सोनिया-राहुल समेत बड़े नेता होंगे शामिल

नई दिल्ली। भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस आज यानी शनिवार को दिल्ली की रामलीला मैदान में 'भारत बचाओ’ रैली करने जा रही है।

इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रैली में शामिल होंगे। इस दौरान पार्टी के बड़े नेता रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की विभाजनकारी नीतियों का विरोध करेंगे।

Delhi: Preparations in full swing at Ramlila Maidan for Congress' 'Bharat Bachao' rally



