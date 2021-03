West Bengal Assembly Elections 2021: वाम और राम के मुकाबले ममता का नया दांव

मुकेश केजरीवाल/कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा जहां ‘वाम और राम’ का अनूठा नारा गढ़ कर सूबे में पहली जीत का दाव चल रही है वहीं सीएम ममता बनर्जी ने भी जवाबी पैतरा दे मारा है। राज्य की मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प पेश करने के लिए 15 गैर भाजपा विपक्षी पार्टियों से अपील कर दी है। दरअसल अपने गोत्र के ऐलान और चंडी पाठ वाले नरम हिंदुत्व के जरिए जहां ममता हिंदुओं का ध्रुवीकरण रोकने में जुटी हैं, वहीं दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले मुस्लिम मतों का बंटवारा रोकने के लिए यह पहल भी की है।

It is astonishing to see how @BJP4Bengal is bringing goons in Nandigram from Bihar, UP everyday!



Why is @ECISVEEP & @CEOWestBengal not taking any step against these goons who have weapons with them? EC has failed to maintain the law & order situation in WB!#BohiragotoChaiNa pic.twitter.com/XpuUUjEg0Y