ममता बनर्जी ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों से की BJP के खिलाफ एकजुट होने की अपील

कोलकाता। पश्चिम बंगाल समेत चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। इनमें से देशभर के लोगों की नजरें पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टिक गई हैं। चूंकि बंगाल में भाजपा ने अप्रत्याशित रूप से ममता बनर्जी को टक्कर दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक विशलेषक सत्ता परिवर्तन होने की बात कर रहे हैं।

ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल में सियासी हिंसा के बीच राजनीतिक युद्ध भी खूब देखने को मिल रहा है और आरोप-प्रत्यारोप की सारी हदें पार हो रही है। भाजपा के आक्रामक तेवर को देखते हुए अब ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों से लोकतंत्र को बचाने की अपील की है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को पत्र लिखा है। अपने पत्र में ममता ने सभी नेताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए भाजपा के हमलों के खिलाफ एकजुट हों और अब समय आ गया है कि प्रभावी तरीके से भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए।

Mamata Banerjee writes to leaders incl Sonia Gandhi, Sharad Pawar, MK Stalin, Tejashwi Yadav, Uddhav Thackeray, Arvind Kejriwal , Naveen Patnaik stating, "I strongly believe that the time has come for a united & effective struggle against BJP's attacks on democracy & Constitution" pic.twitter.com/OLp7tDm9pU