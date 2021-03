West Bengal Assembly Elections 2021: BJP पहुंची चुनाव आयोग, ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के लिए गुरुवार (1 अप्रैल) को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले जमकर सियासी माइंडगेम खेला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास पहुंचा है और टीएमसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

भाजपा नेताओं ने हुगली में समय खत्म होने के बाद भी ममता बनर्जी द्वारा चुनाव प्रचार करने का मामला चुनाव आयोग के पास उठाया और कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की कॉपी सौंपी। इसके अलावा भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने फेरी मार्ग को सील करने, नंदीग्राम से ओसी को हटाने और अन्य अधिकारियों के टीएमसी एजेंट के तौर पर काम करने साथ ही नंदीग्राम में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 का अनुपालन करने के संबंध में एक याचिका प्रस्तुत की है।

आपको बता दें कि बंगाल में गुरुवार को दूसरे चरण में 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 30 सीटों पर 19 महिलाओं समेत 171 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जिनमें से एक सीट पर देशभर की नजरें आकर टिकी हैं। यह सीट है नंदीग्राम विधानसभा सीट। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी छोड़कर भाजपा में आए शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। ऐसे में दोनों ही नेताओं के लिए यह प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है।

Union Minister Dharmendra Pradhan along with a delegation of BJP leaders submitted a complaint to the Chief Electoral Officer in Kolkata over poll-code violations and campaigning after the cut-off time by CM Mamata Bannerjee in Hooghly. pic.twitter.com/yqrv6Qtf7w

Also submitted a petition for sealing the ferry route, removal of OC Nandigram and other officers of the state machinery acting as TMC agents, and compliance of Sec 144 CrPC in Nandigram for free and fair elections: BJP delegation