TV पर बहस के दौरान बार-बार दिल पर हाथ क्यों रख रहे थे Rajiv Tyagi, जानें डॉक्टर की जुबानी

नई दिल्ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रवक्ता राजीव त्यागी ( Rajiv Tyagi ) अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार 12 अगस्त को एक टीवी चैनल के डिबेट ( TV Debate ) के बाद उनका दिल का दौरा पड़ने ( Heart Attack ) से निधन हो गया। निधन से कुछ समय पहले तक वे एक टीवी चैनल पर डिबेट कर रहे थे। दरअसल इस डिबेट के दौरान ही राजीव त्यागी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। वो डिबेट के दौरान सहज महसूस नहीं कर रहे थे।

टीवी पर चल रही डिबेट को देखें तो कांग्रेस प्रवक्ता की बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा है कि वे किसी बहस के बीच ही बार-बार अपने दिल पर हाथ रख रहे हैं। वहीं डॉक्टरों ने भी कहा था कि राजीव त्यागी की तबीयत टीवी पर हो रही बहस के दौरान ही बिगड़ने लगी थी। इसको लेकर एक डॉक्टर का वीडियो भी वायरल ( Video Viral ) हो रहा है।

राजीव त्योगी के निधन के बाद जानें क्यों सोशल मीडिया के निशाने पर आए संबित पात्रा, उठने लगी गिरफ्तारी की मांग

According to the doctor, the #RajivTyagi suffered a heart attack during the TV debate.



Breaks my heart to think that Rajiv Tyagi ji’s last words probably were Pls allow me to speak



Surely #Sambitpatra should be arrested and action should be taken against him.#ArrestSambitPatra pic.twitter.com/J9aklUi0HF