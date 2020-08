राजीव त्यागी के निधन के बाद Social Media के निशाने पर BJP प्रवक्ता संबित पात्रा, जानें क्यों उठी गिरफ्तारी की मांग

नई दिल्ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रवक्ता राजीव त्यागी ( Rajiv Tyagi ) अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार 12 अगस्त को एक टीवी चैनल के डिबेट ( TV Debate ) के बाद उनका दिल का दौरा पड़ने ( Heart Attack ) से निधन हो गया। निधन से कुछ समय पहले तक वे एक टीवी चैनल पर डिबेट कर रहे थे। डिबेट खत्म होते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गए।

इसके बाद उन्हें तुरंत गाजियाबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कांग्रेस नेता का निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनकी मौत के बीजेपी ( BJP ) प्रवक्ता संबित पात्रा ( Sambit Patra ) यूजर्स के निशाने पर आ गए। लोग ट्वीट ( Tweet ) कर संबित पात्रा को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। लोगों ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर डिबेट के दौरान राजीव त्यागी के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया।

पात्रा ने त्यागी को लेकर कही ये बात

दरअसल टीवी चैनल पर बेंलगूरु हिंसा ( Bengaluru Violence )को लेकर बहस हो रही थी। इस बहस में एक तरफ कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्त संबित पात्रा थे। डिबेट में संबित पात्रा ये कहते नजर आ रहे हैं कि - हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं।

वो घर जला रहे हैं और यहां जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे, टीका लगाने से कोई सच्‍चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है तो दिल में लगाओ और कहो कि किसने घर जलाया है।" हालांकि बीच में त्‍यागी कहते हैं कि 'मैं जवाब देना चाहता हूं।'

राजीव त्यागी ने ये कहा था

बहस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी ने कहा था कि दंगाई सलाखों के पीछे होने चाहिए। उन्होंने इस दौरान बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता की एक पोस्ट भी पढ़ी। फिर वो बोले- बीजेपी वर्कर होने की वजह से इनकी गिरफ्तारी तीन घंटे बाद हुई। जिन्होंने पोस्ट किया वो भी सलाखों के पीछे होने चाहिए और जिन्होंने कानून हाथ में लिया उन्हें सलाखों के पीछे करना चाहिए।

सोशल मीडिया पर उठी गिरफ्तारी की मांग

टीवी पर हुई इस बहस के बाद हुए राजीव त्यागी के निधन से संबित पात्रा सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए। लोगों ने ट्वीट कर उनकी गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली।

राजद के भागलपुर आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया ” स्वर्गीय राजीव त्यागी जी की अंतिम डिबेट शो देखिए. वो देख आप बताइए @sambitswaraj पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं?

Sambit Patra is a typical abusive Bjp IT Cell troll/bully who takes pride in using abuses, unconstitutional words & maligns opposition leaders & panelists in debates with uncivilized words.



These toxic debates shud be boycotted#ArrestSambitPatra to deliver #JusticeForRajivTyagi