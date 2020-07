Twitter पर छाया 'सिकंदर', क्यों मशहूर हो रहा है यह बंदर

नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ( Twitter ) पर एक वीडियो वायरल ( viral video ) हो रहा है, जिसमें एक बंदर को 'सिकंदर' की तरह तेज ( monkey mind ) माना जा रहा है। हालांकि यह वीडियो किस जगह का है इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आ सकी है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वाकई आप भी मान जाएंगे कि आखिर यह सोशल मीडिया पर क्यों मशहूर हो रहा है।

ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में बंदर पेड़ ( monkey on tree ) की शाखा से पास की इमारत की दीवार पर एक बड़ी छलांग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को सुशांत नंदा नाम के एक IFS अधिकारी ने अपनी ट्विटर वॉल पर पोस्ट किया था। नंदा अपने ट्विटर पेज पर इसी तरह की सामग्री पोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बंदर ( World's Most intelligent monkey ) एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचता है। चूंकि बगल की इमारत की दीवार उससे बहुत दूर है, इसलिए वह खुद को उस दीवार पर सुरक्षित रूप से आने के तरीके खोजने की कोशिश करता है। फिर वह खतरनाक ढंग पेड़ की उस ऊंची शाखा पर लटककर इसको जमकर हिलाता है। इस शाखा के आगे-पीछे होने से इसे मिला बल बंदर के लिए एकदम सही साबित होता है और वह दीवार पर सुरक्षित रूप से कूद जाता है।

Best innovative weekend exercise...

But try only under the supervision of a monkey🙏



( Shared by colleague Sudha) pic.twitter.com/QUIPFEvSdU