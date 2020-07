IIT Delhi ने लॉन्च की दुनिया की सबसे सस्ती COVID-19 diagnostic kit

अनुराग मिश्रा/नई दिल्ली। दुनिया की सबसे सस्ती आरटी-पीसीआर आधारित कोरोना वायरस के लक्षण पहचानने वाली जांच किट बुधवार को लॉन्च हो गई। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ( Ramesh Pokhriyal Nishank ) ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में इस जांच किट को लॉन्च किया। यह किट आईआईटी दिल्ली ( iit delhi ) द्वारा विकसित की गई है और इसे आईसीएमआर ( indian council of medical research ) और डीसीजीआई ( drug controller general of india ) ने मंजूरी दी है।

इस किट का नाम कोरोश्योर रखा गया है। इसे दिल्ली-एनसीआर स्थित न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेज द्वारा निर्मित किया गया है। यह किट बिना जांच के कोरोना वायरस के लक्षण पहचानने में सक्षम है।

यह किट अधिकृत कोरोना टेस्टिंग लैब में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी और इससे COVID-19 आरटी-पीसीआर टेस्टिंग ( RT PCR test ) की लागत काफी कम हो जाएगी। इस किट का आधार मूल्य 399 रुपये है और इसमें आरएनए आइसोलेशन और लैबोरेटरी चार्ज जोड़ने के बाद भी इसके द्वारा किया जाने वाला टेस्ट काफी कम लागत में होगा।

Speaking on the occasion, Shri Pokhriyal said that Corosure, COVID-19 Diagnostic Kit developed by Indian Institute of Technology Delhi is a step towards Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of a self-reliant India. pic.twitter.com/V3hvXQDUCa