Earthquake: केवल 19 घंटे में 11 बार दहला भारत, Andman Nikobar में छह और Mizoram में तीन भूकंप

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से जूझते भारत में पिछले कुछ माह से भूकंप ( earthquake in india ) आने की भी संख्या बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि शुक्रवार को महज 19 घंटों के भीतर देश में 10 बार भूकंप ( tremors in india ) आया। जहां छह बार अंडमान-निकोबार द्वीप समूह ( Andman Nikobar ) पर भूकंप के झटकों ने दहशत मचाई, तीन बार पूर्वोत्तर ( tremors in north east india ) के मिजोरम में झटके महसूस किए गए। इनमें सबसे तगड़ा भूकंप शुक्रवार को निकोबार द्वीप समूह में रिक्टर स्केल ( richter scale ) 5.6 तीव्रता का आया। हालांकि अभी तक कहीं से भी किसी प्रकार के जानमाल की नुकसान की खबर नहीं आई है।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ( National Center for Seismology ) के मुताबिक शुक्रवार को सबसे आखिरी भूकंप ( earthquake tremors ) रात 11 बजकर 15 मिनट 28 सेकेंड पर अंडमान द्वीप समूह पर आया। रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर भीतर था। जबकि इससे पहले रात 10 बजकर 35 मिनट 35 सेकेंड पर 3.7 तीव्रता का भूकंप मिजोरम के चंफाई में आया। यहां पर भूकंपा का केंद्र जमीन के 80 किलोमीटर भीतर था।

इससे केवल 32 मिनट पहले यानी रात 10 बजकर 03 मिनट पर भी चंफाई, मिजोरम में भूकंप के तगड़े झटके ( Tremors felt ) महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र जमीन के 78 किलोमीटर भीतर बताया गया है। वहीं, रात 8 बजकर 12 मिनट पर निकोबार द्वीप में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र जमीन के 185 किलोमीटर भीतर था।

An earthquake of magnitude 5.0 struck 270 km North East of Campbell Bay, Andaman and Nicobar Island at 2012 hours today: National Center for Seismology (NCS) pic.twitter.com/mzHIl6NpaX — ANI (@ANI) July 17, 2020

शुक्रवार को सबसे तगड़ा भूकंप अंडमान द्वीप समूह पर शाम 7 बजकर 33 मिनट 42 सेकेंड पर आया। रिक्टर स्केल पर 5.6 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर भीतर बताया गया है। इससे पहले अंडमान में ही शाम 6 बजकर 59 मिनट पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन के 62.3 किलोमीटर भीतर था।

वहीं, मिजोरम में दोपहर 3 बजकर 56 मिनट पर धरती थर्राई। रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर अंदर था। इससे पहले दोपहर 3 बजकर 31 मिनट पर हिंदूकुश क्षेत्र में भूकंप ( hindukush tremors ) आया। रिक्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र जमीन के 150 किलोमीटर अंदर था।

शुक्रवार दिन में 11 बजकर 07 मिनट पर अंडमान द्वीप समूह में भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर 4.5 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर भीतर बताया गया है। जबकि इससे पहले अंडमान में ही सुबह 10 बजकर 31 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.8 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर अंदर था।

शुक्रवार को देश में पहला भूकंप तड़के 4 बजकर 55 मिनट 36 सेकेंड पर जम्मू एवं कश्मीर ( eathquake tremors in kashmir ) में आया। रिक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर था।