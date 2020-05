ब्राजील में कोरोना से मारने वालों का आंकड़ा दस हजार पार, संसद में शोक व्यक्त किया

साओ पालो। कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण ब्राजील (Brazil) में हालत बेकाबू हो गए हैं। 24 घंटे के अंदर यहां पर 730 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10 हजार से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। यहां कुल संक्रमितों की संख्या 15 हजार के पार पहुंच चुकी है। अचानक मृत्युदर में आई इस तेजी के कारण ब्राजील प्रशासन में हड़कंप मच गया है। यहां पर अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। शनिवार को संसद में कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए शोक व्यक्त किया गया।

