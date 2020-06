George Floyd Death: अमरीका से लेकर जापान और न्यूजीलैंड तक नस्लवाद के खिलाफ प्रदर्शन

नई दिल्ली। अफ्रीकी-अमरीकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड ( African-American George Floyd ) की अमरीका में पुलिस कस्टडी में मौत के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब दुनिया के कई देशों तक पहुंच गई है। इसी कड़ी में रविवार को जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का शोक मनाने के लिए जापान और न्यूजीलैंड ( Protest In Japan and New Zealand ) में लोगों ने मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नस्वाद के खिलाफ ( Protest Against Racism ) बदलाव की मांग की।

न्यूजीलैंड में प्रदर्शनकारियों ने 'ब्लैक लाइव्स मैटर' और नस्लवाद को एक महामारी बताया और कहा चलो इसके खिलाफ लड़ें। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो ( Tokyo ) स्थित एक पार्क में 100 से ज्यादा लोगों ने शांतिपूर्वक मार्च निकाला।

रविवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और वेलिंगटन ( Potest in Auckland and Wellington ) में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ऑकलैंड के केंद्रीय अटिया स्क्वायर से लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और अमरीकी वाणिज्य दूतावास ( American consulate ) के पास समाप्त किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने घुटने टेककर फ्लॉयड के लिए एक मिनट का मौन भी रखा। वहीं राजधानी वेलिंगटन में प्रदर्शनकारियों ने सिविक स्क्वायर से संसद के मैदान तक मार्च किया। इस दौरान 'ब्लैक लाइव्स मैटर' और नस्लवाद एक महामारी है!, चलो इससे लड़ें के नारे लगाए।

कई देशों में व्यापक प्रदर्शन

आपको बता दें कि 25 मई को अमरीका के मिनियापोलिस में पुलिस कस्टडी में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई थी। इसके बाद इसके खिलाफ अमरीका में प्रदर्शन शुरू हो गया। देखते ही देखते अमरीका के 140 शहरों में यह विरोध प्रदर्शन फैल गया।

प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान कई जगहों पर आगजनी की और लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया। इससे अरबों को नुकसान हुआ। लिहाजा अमरीकी प्रशासन ने बेकाबू होते हालात को नियंत्रित करने के लिए मिलिट्री को तैनात कर दिया।

इधर अमरीका में प्रदर्शन को देखते हुए कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गया। बेल्जियम, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया ( Protest In Australia and Britain ) सहित पूरे यूरोप में विरोध प्रदर्शन जारी है। इन सभी देशों में लोग नस्लवाद का सामना कर रहे हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। ब्रिटेन में प्रदर्शन कर रहे 100 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है।