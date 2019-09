राष्ट्रपति ट्रंप से पहले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से मिले इमरान खान, कश्मीर मुद्दे पर की बातचीत

न्यूयॉर्क। अमरीका के ह्यूस्टन में एनआरजी फुटबॉल स्टेडियम में 50 हजार से अधिक लोगों के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में दहाड़ने वाले पीएम मोदी का खौफ साफ-साफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के चेहके पर देखने को मिल रही है।

दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक से इतर ब्रिटेन के पीएम बोरस जॉनसन से मुलाकात की है। दोनों के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर चर्चा की।

Howdy Modi: ट्रंप के सामने मोदी का इमरान पर प्रहार, कहा-आतंकवाद पर हमारा पड़ोसी करता है इधर-उधर की बात

इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने लाने को तैयार हैं।

इससे पहले वे कई वैश्विक मंचों पर कई बड़े देशों के साथ-साथ मुस्लिम देशों के बीच कश्मीर मुद्दे को उठा चुके हैं। लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। सभी देशों ने साफ-साफ कह दिया कि भारत-पाकिस्तान मिलकर अपने स्तर पर इस मसले को निपटाएं।

Prime Minister Imran Khan meets Prime Minister UK Boris Johnson on the sidelines of 74th UNGA Session at New York today. PM Khan is apprising all world leaders about the #Kashmir issue and creating consensus on how the world can act to stop ethnic cleansing in Kashmir by Modi. pic.twitter.com/aRtesIN1Cy