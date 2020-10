Nobel Prize 2020: जेनिफर डूडना और इमैनुएल कारपेंटियर को जीनोम एडिटिंग के लिए मिला Chemistry का नोबेल

स्टॉकहोम। स्‍वीडन के स्‍टॉकहोम ( Stockholm ) शहर में बुधवार को केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्‍कार की घोषणा की गई। रसायन विज्ञान में इस साल का नोबेल पुरस्‍कार दो वैज्ञानिकों को जीनोम एडिटिंग का तरीका विकसित करने के लिए दिया गया है।

नोबेल पुरस्कार समिति ने इमैनुएल कारपेंटियर ( Emmanuelle Charpentier ) और जेनिफर ए डूडना ( Jennifer A Doudna ) के नाम की घोषणा की है। जेनिफर अमरीका के रहने वाली हैं, जबकि कारपेंटियर फ्रांस के हैं।

जेनिफर ए डूडना का जन्म 1964 में वाशिंगटन में हुआ था। वे वर्तमान समय में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली में फ्रोफेसर हैं। जबकि, इमैनुएल कारपेंटियर का जन्म 1968 में फ्रांस के जुविसी-सर-ओर्ग में हुआ था। वे वर्तमान समय में जर्मनी के बर्लिन में मैक्स प्लांक यूनिट फॉर दि साइंस ऑफ पैथोजेन्स की निदेशक हैं।

