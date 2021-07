अमरीकी थिंक टैंक के सर्वे में खुलासा, 95 प्रतिशत मुस्लिमों ने कहा उन्हें भारतीय होने पर है गर्व

वाशिंगटन। अमरीका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ( Pew Research Center ) ने भारत में विभिन्न धर्मों को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। रिसर्च के अनुसार, भारत की आबादी विविधता के बाद भी धर्म में खासी आस्था रखती है। यहां पर हिन्दू, जैन, सिख और मुस्लिम आबादी अपनी अलग-अलग राय रखती है।

प्यू रिसर्च टीम के अनुसार, उसने कोरोना संकट से पहले 2019-20 में 30 हजार भारतीयों पर सर्वे किया, जिसमें यहां राष्ट्रवाद,धार्मिक आस्था और सहिष्णुता को लेकर शोध किया गया।

भेदभाव का सामना करना पड़ा

सर्वे में सामने आया कि भारत के दूसरे सबसे बड़े धर्म, इस्‍लाम को मानने वाले 95 प्रतिशत लोगों का कहना है कि उन्‍हें भारतीय होने पर बेहद गर्व महसूस होता है। वहीं 85 प्रतिशत इस बात को मानते हैं कि भारतीय संस्‍कृति सबसे बेहतर है। 24 प्रतिशत मुस्लिमों का कहना है कि उन्‍हें भारत में भेदभाव का सामना करना पड़ा है। वहीं 21 प्रतिशत हिंदू भी कहते है कि उन्‍हें भारत में धार्मिक भेदभाव झेलना पड़ा है।

Across India, most people (84%) say that to be “truly Indian,” it is very important to respect all religions. But Indians’ commitment to tolerance is accompanied by a strong preference for keeping religious communities segregated. https://t.co/Si7DC45nwQ pic.twitter.com/rVr5aBvWMA