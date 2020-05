अमरीका: COVID-19 सर्वाइवर के सेना में शामिल किए जाने पर रोक, सोशल मीडिया में वायरल हुआ मेमो

वॉशिंगटन। महामारी बन चुके कोरोना वायरस के खतरे से पूरी दुनिया त्रस्त है और अब तक इस वायरस से 2.5 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी हैं, जबकि 35 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस वायरस से सबसे अधिक अमरीका प्रभावित हुआ है। अमरीका में अब तक 70 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

इस बीच पूरी दुनिया के कई देशों में मरीजों का इलाज कर रहे सैंकड़ों डॉक्टर व चिकित्साकर्मी भी शिकार हुए हैं। इसके अलावा कई देशों की सेना में वायरस फैल चुका है। लिहाजा अब इस तरह की घटनाओं को देखते हुए अमरीका ने एक बड़ा फैसला लिया है।

ईरानी मूल की जैस्मीन मोगबेली NASA के अगले अंतरिक्ष मिशन के लिए चुनी गईं

अमरीका ने कोविड-19 सर्वाइवल युवाओं को सेना में भर्ती न करने का फैसला किया है। इस फैसले का मेमो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि युनाइटेड स्टेट्स मिलिटरी एंट्रेंस प्रोसेसिंग कमांड का एक मेमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि उन युवाओं को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा जिसकी COVID-19 से जुड़ी मेडिकल हिस्ट्री है।

“During the screening process, a reported history of confirmed COVID-19 will be annotated ‘Considered disqualifying’“ pic.twitter.com/ZKx91AUbXo