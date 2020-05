WHO ने जताई आशंका, डॉ. माइकल रयान बोले- कोरोना का खतरा शायद कभी खत्म न हो

वाशिंगटन। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में तबाही मची है और इस वायरस के खतरे से निपटने के लिए दुनियाभर में तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। दुनियाभर के वैज्ञानिक व चिकित्सक वैक्सीन बनाने की दिशा में दिन रात मेहनत कर रहे हैं।

इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। बयान सामने आने के बाद से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। WHO ने आशंका जाहिर की है कि कोरोना वायरस से जुड़ी बीमारी शायद कभी खत्म नहीं होगी। WHO ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस विश्व के किसी न किसी जगह व समुदायों के बीच बना रहे और भविष्य में इसका कभी भी खात्मा न हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के निदेशक डॉ. माइकल रयान ने कहा कि जिस तरह से HIV खत्म नहीं हुआ, ठीक इसी तरह से यह भी खत्म न हो। उन्होंने कहा कि हमने HIV से बचने के लिए तरीके ढूंढ निकाले हैं। अब कोई भी HIV मरीज दवा व अन्य जो उपाय हैं उसका इस्तेमाल करके ज्यादा दिनों तक स्वस्थ और जिन्दा रह सकता है। इसी तरह से अब हमें कोरोना को लेकर यथार्थवादी होना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी ये नहीं मालूम कि ये कब पूरी तरह से खत्म होगा।

वैक्सीन से हो सकती है खत्म

डॉ. रयान ने आगे कहा कि यदि हमने कारगर वैक्सीन बना ली और इसे हर इंसान तक पहुंचा दिया तो ऐसी संभावना है कि यह खत्म हो जाए। लेकिन वैक्सीन कब बनेगी और सभी लोगों तक कितने समय में पहुंचेगा इसको लेकर कोई नहीं कह सकता है। आपको बता दें कि WHO ने इससे पहले भी ये आशंका जाहिर की थी कि कोरोना आने वाले दिनों में खत्म होता नजर नहीं आ रहा है।

WHO के प्रमुख टेड्रोस ने कहा था कि कोरोना के खत्म होने में काफी वक्त लगेगा। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से 3 लाख के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 42 लाख लोग संक्रमित हैं। इस वायरस से सबसे अधिक अमरीका प्रभावित हुआ है। अमरीका में कोरोना से 80 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं।