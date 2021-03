अगर आपके फोन में हैं ये Android Apps तो तुरंत कर दें डिलीट, प्ले स्टोर से भी हटाया

स्मार्टफोन के लिए कई तरह की ऐप्स आती हैं। यूजर्स अपनी जरूरतों के हिसाब से इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। कई बार कुछ ऐप्स के जरिए खतरनाक मैलवेयर भी फोन में आ जाते हैं। इनसे यूजर्स के डेटा को नुकसान पहुंच सकता है। Google ने हाल ही अपने प्ले स्टोर से ऐसे ही 164 मोबाइल ऐप्स को हटाया है। उसमें 37 ऐसे ऐप्स हैं जो सबसे ज्यादा डाउनलोड्स किए गए हैं जिसे आपको तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार, ये ऐप्स यूजर्स को फालतू के विज्ञापन दिखा रहे थे। इन विज्ञापनों जरिए यूजर्स के फोन में मैलवेयर पहुंच रहे थे। इन ऐप्स को करोड़ों बार डाउनलोड किया गया है।

दूसरे ऐप्स के कॉपी

प्ले स्टोर पर कई बार फेक ऐप्स भी आ जाती है। हालांकि गूगल समय—समय पर ऐसे ऐप्स की पहचान कर इन्हें प्ले स्टोर से हटाता रहता है। हाल ही प्ले स्टोर से जो ऐप्स हटाई गई हैं, वे नोटेबल ऐप्स की प्रतिलिपि बनाती हैं यानी ये दूसरे ऐप्स के कॉपी हैं। डाउनलोड करनें के बाद ये ऐप्स यूजर्स को ऐसेे विज्ञापन दिखाती हैं, जो मैलवेयर से प्रभावित हो सकते हैं। ये मैलवेयर खतरनाक बताए जा रहे हैं जो फोन में मौजूद यूजर्स के डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि गूगल प्ले स्टोर से इन ऐप्स को हटा दिया गया है। लेकिन अगर आपके फोन में ये ऐप्स हैं तो इन्हें डिलीट कर दें।

इन ऐप्स को हटाया गया

गूगल प्ले स्टोर से जिन ऐप्स को हटाया गया है, उनमें Wifi Key - Free Master Wifi, Super Phone Cleaner 2020, Repair System For Android & Speed Booster, Secure Gallery Vault: Photos, Videos Privacy Safe, Ringtone maker - Mp3 cutter, Name Art Photo Editor, Smart Cleaner-Battery Saver, Super Booster, Rain Photo Maker - Rain Effect Editor, Chronometer, Loudest alarm clock ever, Ringtone Maker Ultimate New Mp3 Cutter, Video Music Cutter & Merge Studio, Wifi File Transfer 2019 जैसी ऐप्स शामिल हैं।

Barcode scanner को भी हटाया

बता दें कि पिछले माह फरवरी में गूगल प्ले स्टोर से एक पॉपुलर ऐप

Barcode scanner को भी हटाया गया था। Barcode scanner एक पॉपुलर ऐप है। इस ऐप में वायरस आ गया था, जिसके बाद इसे प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। इसमें आए वायरस की वजह से यह ऐप डाउनलोड होने के बाद स्मार्टफोन के डिफॉल्ट ब्राउजर में विज्ञापन दिखाता था। वहीं कई यूजर्स ने शिकायत की थी कि उनके ब्राउजर में अचानक एक वेबसाइट खुल जाती थी जो फोन में Cleaner app इंस्टॉल करने की सलाह देती थी।