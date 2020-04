Whatsapp पर अब मिलेगा लोन, यूजर्स के लिए बनाया नया प्लान

नई दिल्ली। दुनियाभर में सबसे ज्यादा पॉपुलर मैसेजिंग ऐप Whatsapp जल्द ही नई सर्विस शुरू कर सकता है। इस नई सर्विस के तहत यूजर्स व्हाट्सऐप के जरिए आसानी से लोन ले ( How to Get Loan on Whatsapp ) सकेंगे। इसकी जानकारी खुद व्हाट्सऐप ने देते हुए कहा कि वो बैंकिंग सेक्टर में कदम रखने वाला है और ऐसा करते ही वो इस काम को करेगा। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक पेमेंट सर्विस शुरू करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन कंपनी का मानना है कि जल्द ही सरकार की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी।

गौरतलब है कि व्हाट्सऐप की पेरेंट कंपनी फेसबुक ने रिलायंस जियो के साथ साझेदारी की है। इसके साथ ही रिलायंस जियो ने व्हाट्सऐप ने साथ मिलकर JioMart शुरू कर दिया है। इसके लिए जियो ने ग्राहकों के लिए एक व्हाट्सऐप नंबर +91 88500 08000 जारी किया है। ताकि इसका इस्तेमाल करके घर का सामान ऑर्डर कर सके।

इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले इस नंबर को अपने कॉन्टैक्ट नंबर में सेव करें और फिर इसपर Hi लिखकर मैसेज भेजें। इसके बाद कंपनी की तरफ से ग्रोसरी ऑर्डर करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा, जिसे ओपन करने पर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसपर आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर समेत अन्य डिटेल्स देना होगा। इसके बाद नीचे दिए Proceed बटन पर क्लिक करके आप जो सामान खरीदना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।