WhatsApp ने लॉन्च किया नया फीचर, शुरू होने के बाद भी ज्वाइन कर सकेंगे ग्रुप कॉल

नई दिल्ली। वाट्सऐप (WhatsApp) चैटिंग ऐप के दुनियाभर में लगभग 250 करोड़ यूज़र्स हैं। ऐसे मे वाट्सऐप समय-समय पर अपने यूज़र्स के लिए नए फीचर्स लाता रहता है। इससे यूज़र्स को वाट्सऐप पर एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है और उसका इंट्रेस्ट भी बढ़ता है। वाट्सऐप पर कई फीचर्स हैं और उसी लिस्ट मे एक नया फीचर जुड़ा है जिसका नाम Joinable Calls है।

कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम से वाट्सऐप की जरूरी ग्रुप कॉल मिस कर देते हैं और फिर उसे ज्वाइन नहीं कर पाते। पर Joinable Calls फीचर की मदद से किसी ग्रुप कॉल को शुरू होने के बाद भी ज्वाइन किया जा सकता है। वाट्सऐप ने इस फीचर को लॉन्च करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है।

NO MORE FOMO. You won't miss a group call because you didn't get to the phone fast enough anymore! With Joinable calls on WhatsApp you can join an ongoing call at any time! pic.twitter.com/UXcF18THu4