Airtel ने 3 नए प्लान किए लॉन्च, एक बिल में Mobile, Broadband और DTH की मिलेगी सुविधा

नई दिल्ली: Airtel ने अपने यूजर्स के लिए Airtel Home Services शुरू की है। इसमें यूजर्स को डीटीएच, मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं ( Airtel Mobile, Broadband, DTH Plan) के लिए एक ही बिल मिलेगा। फिलहाल कंपनी ने इस सेवा को सिर्फ देश के पांच शहरों में शुरू किया है और इसके लिए कंपनी ने तीन प्लान पेश किए हैं जिसमें बेस पैक की कीमत 899 रुपये हैं। Airtel Home Plans में वाई-फाई राउटर, फ्री सर्विस के साथ अमेजन प्राइम मेंबरशिप मुफ्त मिल रहा है।

Airtel Home Service Plan

इसमें 899 रुपये, 1,399 रुपये और 1,899 रुपये वाला प्लान शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं 899 रुपये वाले DTH + Postpaid बेस प्लान की तो इसमें यूजर्स को 413 रुपये में डीटीएम सर्विस मिलेगी जिसमें 140 एसडी और एचडी चैनल शामिल है। इसके अलावा 499 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान दिया जा रहै जिसमें 75 जीबी डेटा , अनलिमिटेड कॉल और 100 एसएमएस प्रतिदिन की सुविधा मिलेगी। वहीं 199 रुपये वाले ऐड-ऑन पैक में 10जीबी डेटा, अनलिमिटेड कॉल व हर दिन 100 मैसेज का लाभ मिलेगा। यानी इस सर्विस की कुल कीमत 1,048 रुपये है, लेकिन कंपनी अपने यूजर्स को ये सुविधा सिर्फ 899 रुपये दे रही है। बता दें कि इसमें ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं मिलेगी और कोई भी GST नहीं वसूला जाएगा।

Fiber + Postpaid plan की कीमत 1,399 रुपये है। इसमें यूजर्स को 499 रुपये का पोस्टपेड और 199 रुपये का पोस्टपेड ऐड-ऑन मिलेगा। इसके अलावा 1,399 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान में 500 GB डेटा मिलता है जिसकी स्पीड 100Mbps है। इस प्लान की कुल कीमत 2,097 रुपये है लेकिन एयरटेल होम के तहत इसे 1,399 रुपये में उतारा गया है। इसमें भी कोई GST नहीं वसूला जाएगा।

एयरटेल के 1,899 रुपये वाले All in One Plan की बात करें तो इसमें यूजर्स को 1,399 रुपये का ब्रॉडबैंड, 499 रुपये वाला पोस्टपेड और 199 रुपये वाला दो मोबाइल ऐड-ऑन प्लान का लाभ मिलेगा। साथ ही इस प्लान में 413 रुपये वाला डीटीएच पैक भी है, जिसमें 140 एसडी और एचडी चैनल शामिल है। इन सभी प्लान की कीमत 2,720 रुपये होती है लेकिन 30 फीसदी की छूट के बाद कंपनी इसे 1,899 रुपये में लिस्ट की है।