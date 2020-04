Airtel Work From Home Plan, 28 दिनों की वैधता के साथ मिलेगा 50GB Data

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस बीच एयरटेल ने अपने यूजर के लिए नया वर्क फॉम होम प्लान (Work From Home) पेश किया है, जिसमें यूजर्स कम कीमत में अधिक डाटा का लाभ मिलेगा। इसमें 399 रुपये, 200 रुपये और 1099 रुपये वाला प्लान है। इसके साथ ही हॉटस्पॉट डिवाइस प्लान Corporate Mi-Fi भी पेश किया है जिसकी कीमत 3,999 रुपये है और इसमें 12 महीने की वैधता मिलेगी।

बता दें कि कॉर्पोरेट कनेक्शन के तहत कंपनी एक डेटा सिम भी उपलब्ध कराती है जिसमें 399 रुपये वाले मंथली प्लान में 50 जीबी डेटा का फायदा मिलेगा। वहीं 200 रुपये वाले मंथली पैक में 35 जीबी डेटा मिलेगा। फिलहाल 1099 रुपये वाले मंथली प्लान में कितना डेटा मिलेगा इसकी जानकारी नहीं मिल पायी है। हालांकि कॉलिंग अनलिमिटेड मिलती है।

इसके अलावा कंपनी ने 'Airtel Home All in One' प्लान पेश किया है। इस प्लान की कीमत 2,720 रुपये है। हालांकि, कंपनी अभी इस प्लान पर 30 फीसदी का डिस्काउंट दे रही है, जिसके बाद इसे ग्राहक 1,899 रुपये में रीचार्ज करवा सकते हैं। साथ ही यूजर्स को इस प्लान के लिए अलग से जीएसटी चार्ज भी देना होगा।