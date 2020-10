Apple iPhone 12 के लॉन्च होते ही ट्विटर पर मिल रहे प्रशंसकों के ऐसे रिएक्शंस,बताई इसकी कमियां

नई दिल्ली। Apple ने अभी हाल ही में अपने iPhone 12 सीरिज के स्मार्टफोन को लॉन्च करके तहलका मचा दिया है। उसनें इस बार बाजार में एक नही बल्कि इसी सीरिज के चार फोन उतारे है जो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। Apple के इस नए फोन की चर्चा अब चारों ओर सुनने को मिल रही है। A14 Bionic चिप और 5G कनेक्टिविटी से लैस इस फोन का डिस्प्ले 6.5 इंच का है। इसमें तीन कैमरे दिए गए है। Apple के इन 4 आईफोन की कीमत क्रमश: iPhone 12, iPhone 12 मिनी, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max 69,900 से 129,900 के बीच है।

IPhone 12 फोन के लॉन्च होने के बाद एप्पल के प्रशंसकों ने जहां इस फोन की अच्छाई के बारे में बताया है तो वही इसमें आई खराबी के बारे में भी बताकर सबको हैरान किया है। किसी ने लिखा कि, 'आईफोन 12 के आईमैसेज में सिर्फ भारतीय नाम हैं.' वेबसाइट पर फोन डिसप्ले के नाम समीर शेट्टी और शिवानी गौतम थे।

I'm torn I want the iPhone 12 Mini cause I honestly miss having a small phone but I also want the Max for the cameras.... I dunno what to do.