फोन से भेजे भद्दे मैसेज, इसलिए बंद कर दिया जाएगा आपका नंबर! ऐेसे कॉल करके धोखाधड़ी कर रहे स्कैमर्स

जयपुरPublished: Nov 15, 2023 10:34:22 pm Submitted by: जमील खान

Beware Of Fraud In The Name Of TRAI : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) (TRAI) ने बुधवार को कहा कि उनकी ओर से आम जनता को सूचित किया जा रहा है कि ट्राई किसी भी व्यक्तिगत ग्राहक के मोबाइल नंबर को ब्लॉक या डिस्कनेक्ट नहीं करता है।

Beware Of Fraud In The Name Of TRAI