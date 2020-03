कोरोना वायरस की वजह से Xiaomi और Realme ने भारत में रद्द किया लॉन्चिंग इवेंट

नई दिल्ली: चीन की स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi और Realme भारत में अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, लेकिन इस बीच कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते उन्होंने अपने ऑन-ग्राउंड लॉन्च इवेंट को रद्द कर दिया है। ये दोनों स्मार्टफोन कंपनियां अब अपने फोन को ऑनलाइन लॉन्च करेंगी। शाओमी 12 मार्च को Redmi Note 9 सीरीज और 5 मार्च को Realme 6 सीरीज को लॉन्च किया जाएगा।

Important update.



Due to recent reports of COVID-19 #CoronaOutbreak in certain parts of the country, we've decided not to host product launch events on-ground in March.



This is keeping in mind the safety of our fans, media friends, employees & partners.



Please stay safe.🙏 pic.twitter.com/ZgPwXS6Rgu