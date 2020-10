Cyber Experts की चेतावनी: आपका WhatsApp अकाउंट हो सकता है हैक, ऐसे रखें सेफ

नई दिल्ली।

Whatsapp Account Hack Alert: बॉलीवुड ड्रग्स ( Bollywood Drug ) मामले में लीक हुई व्हाट्सऐप चैट्स ( Whatsapp Chats Leak ) के बाद उसकी प्राइवेसी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यूजर्स के मन में अपनी व्हाट्सऐप चैट को लेकर डर बैठा हुआ है। इसी कड़ी में अब साइबर एक्सपर्ट्स ( Cyber Experts ) ने चेताया है कि आपका व्हाट्सऐप अकाउंट हैक हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑटोमेटिक फोटो और वीडियो डाउनलोड फीचर ( Auto Download Feature ) से व्हाट्सऐप के हैक होने का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा व्हाट्सऐप वेब/डेस्कटॉप लॉगइन ऑप्शन से भी यूजर की चैट पढ़ी जा सकती है।

ऑटोमेटिक डाउनलोड फीचर से खतरा

दी सन की रिपोर्ट के मुताबिक, ESET के साइबर एक्सपर्ट जेक मूर ने चेतावनी देते हुए कहा व्हाट्सऐप पर ऑटोमेटिक फोटो और वीडियो डाउनलोड फीचर का उपयोग जोखिम भरा साबित हो सकता है। हैकर्स इसका फायदा उठा सकता है। उन्होंने कहा, यह आसान है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको मैन्युअल रूप से फोटो या वीडियो को स्वीकार नहीं करना है। इसका फायदा उठाकर हैकर्स इन्फेक्टेड GIF या इमेज फाइल भेजकर आपके फोन को हैक कर सकते हैं।

