8,999 रुपये में बेचा जा रहा है Redmi Note 7S और Redmi Note 7 Pro

नई दिल्ली: Xiaomi ने फेस्टिव सीजन के दौरान धमाकेदार दिवाली प्राइस ऑफर पेश किया है। इसके तहत Redmi Note 7S और Redmi Note 7 Pro को महज 8,999 रुपये और 10,999 रुपये में बेचा जा रहा है। इन दोनों स्मार्टफोन्स पर 10 फीसदी का डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। इसकी जानकारी शाओमी इंडिया के प्रमुख मनु कुमार जैन अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। अगर आप भी इन दोनों हैंडसेट को लेना चाहते हैं तो आज ही Mi.com से फोन को बुक कर सकते हैं।

