Google ने जारी की Pixel 4 की तस्वीर, एक से अधिक होगा रियर कैमरा

नई दिल्ली: Google के आने वाले स्मार्टफोन Pixel 4 का आधिकारिक तस्वीर सामने आ चुका है। कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस स्मार्टफोन की तस्वीर को साझा किया है। ट्वीट की गई Pixel 4 की तस्वीर में इसके बैक को देखा जा सकता है जहां पता चलता है कि इसका डिज़ाइन पिछले पिक्सल फोन्स से काफी अलग होगा। इसके अलावा कैमरे के लिए एक अलग चौकोर सेक्शन दिया गया है जिसमें तीन सेंसर और एक एलईडी फ्लैस दी गई है।

google pixel 4 की तस्वीर से यह जानकारी मिलती है कि यह कंपनी का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो मल्टीपल कैमरे वाला होगा। इससे पहले कंपनी के मौजूदा सभी फोन्स में एक ही रियर कैमरा दिया गया है लेकिन पिक्सल फोन्स के कैमरे बेहतर फोटोग्राफी का अनुभव देते हैं। हालांकि अब Pixel 4 एक से ज्यादा रियर कैमरे के साथ ओर भी बेहतर फोटोग्राफी कर सकता है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह कि कंपनी की तरफ से Pixel 4 की तस्वीर को इतनी जल्दी साझा करने का मतलब कहीं इसे जल्द ही पेश करना तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी अक्टूबर से पहले इसे सितंबर 'नए आईफोन' के समय या अगस्त तक लॉन्च कर सकती है। अभी पिछले महीने ही कंपनी ने अपने Pixel 3a और Pixel 3a XL को लॉन्च किया है। इन दोनों ही स्मार्टफोन की कीमत पिछले पिक्सल फोन्स से कम रखी गई है। ऐसे में कंपनी के लिए अच्छा होगा कि इन दोनों ही फोन्स को मार्केट में अभी कुछ समय और देना चाहिए।

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1