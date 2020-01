Honor 10 Lite के लिए Android 10-Based EMUI 10 अपडेट जारी

नई दिल्ली: Huawei के सब-ब्रांड हॉनर ने भारत में Honor 10 lite के लिए Android 10-Based EMUI 10 अपडेट मिलना शुरू हो गया है। ये अपडेट EMUI 10.0.0.159 (C675E17R1P3) के नाम से जारी किया गया है और इसका साइज 3.56GB है। इस फोन को पिछले साल भारत में लॉन्च किया गया था।

अगर आप भी Honor 10 Lite का इस्तेमाल करते हैं और अभी तक अपडेट मिला या नहीं इसका पता लगाने के लिए फोन के Settings > System > Software update > Check for Updates > Download and install पर जाएं। इसके अलावा HiCare app के जरिए भी फोन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐप को ओपन करें फिर Me Section > Settings > Check for Updates पर क्लिक करके फोन को अपडेट करें।

Honor 10 Lite में 3GB रैम और 32GB स्टोरेज, 4GB रैम व 64GB स्टोरेज और 6GB रैम व 64GB स्टोरेज वेरिएंट शामिल है। जरूरत पड़ने पर स्टोरेज को 512GB तक एसडी कार्ड की मदद से बढ़ा भी सकते हैं। Honor 10 Lite में 6.21 इंच का फुल-एचडी+ डिस्प्ले है और इसमें (1080x2340) पिक्सल है। स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर हाइसिलिकॉन किरिन 710 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। फोन में पावर के लिए 3,400Mah की बैटरी दी गयी है।

फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक में 2 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा एफ/1.8 अपर्चर के साथ 13 मेगापिक्सल और दूसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। वहीं फ्रंट में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए एफ/2.0 अपर्चर के साथ 24 मेगापिक्सल का कैमरा है। कनेक्टिविटी के लिए डुअल 4G VOLTE, Wifi 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, ब्लूटूथ 4.2 एलई और 3.5mm ऑडियो जैक जैसे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। फोन का पूरा वजन 162 ग्राम है।