iPhone 13 और iPhone 13 Pro सीरीज लॉन्च, जानिए कीमत-स्पेसिफिकेशंस समेत सब कुछ

नई दिल्ली। Apple ने मंगलवार को अपनी 'कैलिफ़ोर्निया स्ट्रीमिंग' वर्चुअल लॉन्च इवेंट में iPhone 13 और iPhone 13 Pro सीरीज़ को लॉन्च कर दिया। पहले से सामने आ चुके कई लीक और अफवाहों से इस बात की पूरी संभावना थी कि पिछले साल के आईफोन 12 लाइनअप के मुताबिक ही कंपनी चार नए आईफोन 13 मॉडल पेश करेगी और ऐसा हुआ भी। एप्पल ने इसके साथ आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स को लॉन्च किया।

इन चारों आईफोन में अपने पुराने मॉडल की ही तरह स्क्रीन साइज और डिज़ाइन हैं। इस नई पीढ़ी के आईफोन के साथ प्रमुख सुधारों में बेहतर बैटरी लाइफ, ओवरहाल किए गए कैमरे, एक सिनेमाई वीडियो रिकॉर्डिंग मोड और लाइनअप में पतले नॉच शामिल हैं। चारों नए iPhone बिल्कुल नए A15 बायोनिक SoC द्वारा संचालित हैं और चारों iOS 15 के साथ शिप किए जाएंगे।

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max की भारत में कीमत, बिक्री की तारीख

Apple has unveiled the new iPhone 13 and iPhone 13 mini, featuring a smaller notch, A15 Bionic chip, new dual cameras with Cinematic mode, improved battery life, and more starting at $699 and $799 respectively #AppleEvent pic.twitter.com/zyRrAwEZ8t — Apple Hub (@theapplehub) September 14, 2021

आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी तीन स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होंगे। आईफोन 13 मिनी 128GB की भारत में कीमत 69,900, 256GB की 79.900 और 512GB की 99,900 रुपये रखी गई है। आईफोन 13 की कीमत क्रमशः 79,900 रु. 89,900 और 99,900 रुपये रखी गई है।

वहीं, iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max दोनों 1TB तक स्टोरेज के साथ उपलब्ध होंगे। आईफोन 13 प्रो की कीमत 128GB के लिए 1,19,900 रुपये रुपये से शुरू हुई है। जबकि 256GB के लिए 1,29,900 रुपये है और 512GB के लिए 1,49,900 रुपये तक पहुंचती है। जबकि 1TB के लिए 1,69,900 रुपये चुकाने होंगे। वहीं, इसके टॉप-ऑफ़-द-लाइन iPhone 13 प्रो मैक्स की कीमत क्रमशः 1,29,900 रुपये, 1,39,900, 1,59,900 और 1,79,900 रुपये रखी गई है। इस कीमत के साथ यह Apple का अब तक का सबसे महंगा iPhone बन गया है।

The new storage configurations and prices of the iPhone 13 lineup. Are you getting a new iPhone? #AppleEvent pic.twitter.com/skanhYYAwA — Apple Hub (@theapplehub) September 14, 2021

वहीं, अमरीका में नए आईफोन की कीमतें पिछली जेनरेशन के समान ही हैं। IPhone 13 मिनी 699 अमरीकी डॉलर से शुरू होता है जबकि iPhone 13 $ 799 से शुरू होता है। और ये कीमतें 128GB स्टोरेज के लिए हैं। IPhone 13 प्रो $ 999 से शुरू होता है जबकि iPhone 13 प्रो मैक्स पिछली पीढ़ी के समान 128GB स्टोरेज के लिए $ 1,099 से शुरू होता है। IPhone एसई (2020) $ 399 से शुरू होता है, iPhone 11 $ 499 से आरंभ होगा और iPhone 12 और iPhone 12 मिनी $ 599 पर की शुरुआती कीमत पर मिलेंगे।

भारत के साथ-साथ यूएस, यूके, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, प्री-ऑर्डर 17 सितंबर से शुरू होंगे, जिसकी रिटेल

उपलब्धता 24 सितंबर से शुरू होगी।

आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स के स्पेसिफिकेशंस

Apple has unveiled the new iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max, featuring a smaller notch, A15 Bionic chip, 120Hz ProMotion, new pro cameras with Cinematic video, 3x optical zoom, ProRes Video, improved battery life, and more starting at $999 and $1099 respectively #AppleEvent pic.twitter.com/ZFerUHKTRW — Apple Hub (@theapplehub) September 14, 2021

सभी चार नए iPhone मॉडल Apple के नए इन-हाउस A15 बायोनिक SoC पर बनाए गए हैं, जिसमें दो हाई-पर्फामेंस और चार एफिसिएंट कोर के साथ-साथ एक 16-कोर न्यूरल इंजन वाला 6 कोर CPU है। इसकी पर्फामेंस को प्रमुख प्रतिद्वंदियों की तुलना में 50 प्रतिशत तक बेहतर बताया गया है। आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी में चार-कोर जीपीयू के साथ ए15 बायोनिक है, जबकि आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स में पांच-कोर इंटीग्रेटेड जीपीयू है।

एप्पल आधिकारिक तौर पर रैम साइज और प्रत्येक मॉडल की बैटरी क्षमता का खुलासा नहीं करता है, लेकिन जल्द ही यह जानकारी सामने आ ही जाएगी। Apple ने अपने पुराने मॉडल की तुलना में iPhone 13 मिनी और iPhone 13 Pro पर 1.5 घंटे बेहतर बैटरी जीवन का वादा किया है, जबकि iPhone 13 और iPhone 13 Pro Max में 2.5 घंटे बेहतर डेली बैटरी लाइफ का दावा किया गया है। IPhone 13 और iPhone 13 मिनी 256GB से अधिक स्टोरेज के साथ उपलब्ध होने वाले पहले गैर-प्रो iPhone हैं, जबकि iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max 1TB तक के स्टोरेज के साथ शिप करने वाले पहले iPhone हैं।

This is the iPhone 13 Pro #AppleEvent pic.twitter.com/ottShUHDZB — Apple Hub (@theapplehub) September 14, 2021

iPhone 13 और iPhone 13 मिनी को नए रंगों में पेश किया गया है। वहीं, इन चारों के स्क्रीन साइज इनके पुराने मॉडल के समान हैं, लेकिन स्क्रीन के बढ़े हुए स्थान के लिए इसका नॉच 20 प्रतिशत पतला है। iPhone 13, iPhone 13 मिनी और iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max में बेहतर ब्राइटनेस मिलती है, हालांकि केवल Pro मॉडल में ही Apple का ProMotion 120Hz रिफ्रेश रेट फीचर मिलता है। प्रो मॉडल 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक स्केल कर सकते हैं। IPhone 13 और iPhone 13 Pro मॉडल के लिए दिन के समय की चमक क्रमशः 800nits और 1000nits है, जबकि चारों के लिए चरम HDR चमक 1200nits है। वे डॉल्बी विजन, एचडीआर 10 और एचएलजी का भी सपोर्ट करते हैं।

IPhone 13 और iPhone 13 मिनी में पिछली पीढ़ी के समान फ्लैट-एज एल्यूमीनियम फ्रेम हैं, जिसमें सामने की तरफ सिरेमिक शील्ड सामग्री और IP68 धूल और पानी प्रतिरोध रेटिंग है। ये पांच नए रंगों में उपलब्ध हैं- गुलाबी, नीला, मिडनाइट, स्टारलाइट और लाल। ये एंटीना लाइनों के लिए रिसाइकिल्ड प्लास्टिक की पानी की बोतलों का इस्तेमाल करके डिज़ाइन किए गए हैं।

The new iPhone models will be available in 128GB, 256GB, and 512GB storage options. You can order on September 17 and available on September 24 #AppleEvent — Apple Hub (@theapplehub) September 14, 2021

Apple ने iPhone 13 Pro मॉडल के लिए एक कस्टम फिनिश के साथ सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया है, जिसे घर्षण और जंग के लिए प्रतिरोधी कहा जाता है। इसके चार नए रंग हैं: ग्रेफाइट, गोल्ड, सिल्वर और सिएरा ब्लू। इनमें नैनोमीटर-स्केल सिरेमिक की कई परतों का उपयोग किया जाता है, और बेहतर पकड़ के लिए इसमें मैट टेक्सचर्ड रियर होता है।

IPhone 13 और iPhone 13 मिनी में एक नया वाइड-एंगल कैमरा है, जो कम नॉयस और ब्राइटर रिजल्ट्स के लिए 47 प्रतिशत अधिक लाइट कैप्चर करता है। इसमें 1.7um सेंसर पिक्सल और f/1.6 अपर्चर के साथ ही iPhone 12 Pro Max से सेंसर-शिफ्ट ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन है। नाइट मोड तेजी से काम करता है और शार्प शॉट्स कैप्चर करता है। 12-मेगापिक्सल के अल्ट्रा-वाइड कैमरे में f/2.4 अपर्चर है। नया सिनेमैटिक वीडियो मोड रैक फोकस को सपोर्ट करता है, ताकि चलते समय भी सब्जेक्ट्स के बीच फोकस शिफ्ट किया जा सके। जब कोई सब्जेक्ट फ्रेम में प्रवेश करता है या दूर देखता है तो एक विषय से दूसरे विषय में वास्तविक समय में ट्रांजिशन स्वतः ही हो जाता है। एप्पल का कहना है कि उसने रचनात्मक विकल्पों का अध्ययन किया है जो फोटोग्राफी के निदेशक उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं।

Buyers of the iPhone 13 and iPhone 13 Pro will now be able to use two eSIMs in a single iPhone in all markets, carrier support depending.#appleevent #iPhone13 #iPhone13Pro https://t.co/z2wP599lQb pic.twitter.com/5P0nVF9XmZ — AppleInsider (@appleinsider) September 14, 2021

IPhone 13 प्रो मॉडल में 3X ऑप्टिकल जूम के साथ एक नया 77mm टेलीफोटो कैमरा है, एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा है जो अब एक सब्जेक्ट से 2cm तक मैक्रो शॉट्स ले सकता है, और f/1.5 अपर्चर और 1.9um सेंसर पिक्सल वाला एक प्राइमरी वाइड कैमरा भी है। ऐसा कहा जाता है कि ट्राईपॉड का उपयोग करते समय कम नॉयस, तेज शटर और लंबे ब्रैकेट के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेलीफोटो सहित सभी कैमरे अब कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी के कारण नाइट मोड के साथ काम करते हैं।

नई फोटोग्राफिक स्टाइल्स प्रीसेट का उपयोग करके और टोन और वार्मथ स्लाइडर्स को समायोजित करके यूजर्स को रीयल टाइम में अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के साथ ऑन-डिवाइस इमेज रेंडरिंग पाइपलाइन को प्रभावित करने देती हैं। यह दृश्यों और सब्जेक्ट टाइप पर काम करता है, और इसे हर बार सेट करने की आवश्यकता नहीं होती है।

नए iPhones में कस्टम-डिज़ाइन किए गए एंटेना और रेडियो कंपोनेंट्स के साथ 5G की सुविधा है, ताकि अधिक स्थानों पर अधिक बैंड को सपोर्ट किया जा सके। ऑन-डिवाइस मशीन लर्निंग नए ऐप्स को सक्षम करेगा और सीरी ऑडियो रिक्वेस्ट के लिए ऑन-डिवाइस स्पीच रिकग्निशन के साथ गोपनीयता में सुधार करेगी।