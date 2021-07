लॉन्चिंग से पहले OnePlus Nord 2 5G के बारे पूरी जानकारी आई सामने

नई दिल्ली। भारतीय मार्केट में जल्द ही वनप्लस (OnePlus) का नया फोन OnePlus Nord 2 5G आने वाला है। कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस बात की घोषणा के साथ वनप्लस के नए मोबाइल की लॉन्च की तारीख के बारे में भी खुलासा किया है। OnePlus ने अपने यूजर्स के लिए 5G फोन लाने की की घोषणा कुछ महीने पहले की थी। लॉन्च से पहले ही वनप्लस (OnePlus) की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। आपको विस्तार से बताते हैं कि यह फोन कौन सी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर मिलेगा साथ ही फोन में कौन-कौन से नए फीचर्स हैं। और भारत में इसकी कीमत कितने रुपए रखी गई हैं।

Oneplus का फोन 22 जुलाई यानी गुरुवार को मार्केट में लाने वाला है। इसका नाम Oneplus Nord 2 रखा गया है और इस फोन में 5जी की सुविधा होगी।

कब से मिलेगा और कहां मिलेगा

अब नाम के बाद में बारी आती है फोन के मिलने की तो बता दें कि फोन 22 जुलाई से ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न (amazon) पर मिलना शुरू हो जाएगा। जहां से आप आसानी से इसे अपने लिए मंगवा सकते हैं साथ ही अपने जानने वालों को भी गिफ्ट कर सकते हैं।

Is this the future? Or did we just use a really great camera?



The Sony IMX766 sensor on the OnePlus Nord 2 5G’s primary camera lets in 56% more light for vivid night shots that look like they’re from another era of cool.#ShotonNord by Chi Chu pic.twitter.com/KvX1ft3Cj3