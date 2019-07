चंद मिनटों में LG W10 और W30 हुए आउट ऑफ स्टॉक, 10 जुलाई को दूसरी सेल

नई दिल्ली: lg w10 और W30 की दूसरे सेल का आयोजन 10 जुलाई को किया गया है, ग्राहक अगर पहली सेल के दौरान हैंडसेट लेने से चुक गए हैं तो Amazon ( अमेजन ) से 10 जुलाई को इस smartphone को खरीद सकते हैं। बता दें कि 3 जुलाई को LG W10 और W30 की पहले सेल का आयोजन किया गया था, जहां चंद मिनटों में फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। हालांकि, इस दौरान कितनी यूनिट्स बिकीं है इसकी कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है।

WoW! We're are completely SOLD OUT. #LGWSeries will be back with LG W10 and LG W30 Smartphones in next sale on 10th July, at @amazonIN. Stay tuned! #ThreeIsIn pic.twitter.com/l2eX3luvt2