10000 रुपये से कम कीमत में आ सकता है Micromax का नया स्मार्टफोन, realme और redmi से होगा आमना-सामना

देश की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Micromax अब जल्द ही अपना नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। सोर्स के मुताबिक नया स्मार्टफोन का नाम Micromax In 2C हो सकता है। इस नए स्मार्टफोन को 10 हजार रुपये से कम कीमत में उतारा जा सकता है। भारत में इस फोन का सीधा मुकाबला realme और redmi जैसे ब्रांड्स से होगा। लीक रिपोर्ट के मुताबिक Micromax In 2C को बजट सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन किया गया है और यूजर्स की जरूरत के हिसाब से ही इसमें फीचर्स को शामिल किया गया है। सोर्स के मुताबिक Micromax In 2C को अगले महीने की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। फोन को Geekbench 5 बेंचमार्क साइट पर भी देखा गया है जिसके मुताबिक Micromax In 2C को Unisoc T610 प्रोसेसर के साथ पेश किया जाएगा।

Published: April 18, 2022 11:56:09 pm

Micromax In 2C के साथ 4 जीबी तक रैम के साथ एंड्रॉयड 11 मिलेगा। फोन को मॉडल नंबर E6533 के साथ भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर भी देखा गया है। इसकी लिस्टिंग गूगल प्ले की लिस्ट में भी हो गई है। फोन की डिस्प्ले की स्टाइल वाटरड्रॉप नॉच स्टाइल होगी। इस फोन का डिजाइन कंपनी के पिछले स्मार्टफोन के जैसा हो सकता है, यह बजट सेगमेंट में आएगा इसलिए यह ऐसे यूजर्स को टारगेट करेगा जोकि पहली बार अपने लिए एक नया स्मार्टफोन खरिद रहे हैं । इस फोन में पावरफुल बैटरी मिल सकती है जोकि एक दिन पूरा निकाल सकती है ।

इससे पहले पिछले साल जुलाई में Micromax ने Micromax In 2b को लॉन्च किया था। इस फोन में एंड्रॉयड 11 के साथ 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है। इसमें भी Unisoc T610 प्रोसेसर ही है। इस फोन में 64 जीबी तक की स्टोरेज है।Micromax In 2b में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें प्राइमरी लेंस 13 मेगापिक्सल का है। इस फोन का डिजाइन और इसके फीचर्स काफी ज्यादा पसंद किये गये थे, इस फोन की परफॉरमेंस भी अपने सेगमेंट में काफी बेहतर है

