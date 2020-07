दो सेल्फी कैमरे के साथ Moto G 5G Plus लॉन्च, जानिए कीमत व फीचर्स

नई दिल्ली। Motorola ने अपना सबसे सस्ता स्मार्टफोन Moto G 5G Plus लॉन्च कर दिया है। Moto G 5G Plus को दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसमें पहला वेरिएंट 4GB रैम व 64GB स्टोरेज है और इसकी कीमत ( Moto G 5G Plus ) €349 ( करीब 29,500 रुपये ) है। दूसरा 6GB रैम व 128GB स्टोरेज मॉडल है और इसकी कीमत €399 ( लगभग 33,730 रुपये ) रखी गयी है। फिलहाल सेल डेटा का खुलासा नहीं किया गया है।

Moto G 5G Plus स्पेसिफिकेशन्स

इसमें ( Moto G 5G Plus Features ) में 6.7 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले दिया गया है जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इसमें पंच डिस्प्ले डिजाइन मौजूद है। Moto G 5G Plus में स्पीड के लिए Qualcomm Snapdragon 765 5G प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। जरूरत पड़ने पर स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। फोन एंड्रॉयड 10 पर रन करता है।

Moto G 5G Plus कैमरा

फोटोग्राफी के लिए रियर में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें पहला 48 मेगापिक्सल का सेंसर, दूसरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, तीसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और चौथा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मौजूद है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में ड्यूल फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें पहला 16 मेगापिक्सल और दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर कैमरा मौजूद है। स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ आता है और पावर बैकअप के लिए फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गयी है, जो 20W USB-C टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ है।