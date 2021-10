Motorola Edge 20 Pro: भारत में लॉन्च हुआ मोटोरोला का नया 5G स्मार्टफोन, जानिए फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली। मोटोरोला (Motorola) सालों से अपने मोबाइल फोन्स के लिए जानी जाती है। मोटोरोला की शुरुआत 1928 में अमरीका में हुई थी। 2011 में मोटोरोला 2 हिस्सों Motorola Mobility और Motorola Solutions में बंट गई। 2014 में Motorola Mobility को चाइनीज़ कंपनी लेनोवो (Lenovo) ने खरीद लिया। मोटोरोला को लेनोवो द्वारा खरीदे जाने के बाद से कंपनी ने मार्केट में समय-समय पर स्मार्टफोन्स लाना शुरू कर दिया। स्मार्टफोन्स की इसी लिस्ट में मोटोरोला ने अब एक नया नाम जोड़ा है। आज 1 अक्टूबर को कंपनी ने नया 5G स्मार्टफोन Motorola Edge 20 Pro भारत में लॉन्च कर दिया है।

Motorola India ने Motorola Edge 20 Pro के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी।

Your edgy self awaits to meet you! #FindYourEdge with the new #motorolaedge20pro with stunning features that will make you stand out from the rest. Get it at just ₹36,999 as the pre-order starts from 3rd October on @Flipkart. https://t.co/Z7im6DH6jS