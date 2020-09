4 रियर कैमरे से लैस धांसू Motorola One 5G स्मार्टफोन की मार्केट में एंट्री, जानें कीमत और बाकी फीचर्स

नई दिल्ली : Motorola ने अपना बजट फ्रेंडली Motorola One 5G अमेरिका में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये फोन शानदार फीचर्स से लैस होने के बावजूद कीमत में बेहद सस्ता है। Motorola ने इस फोन की बैटरी सिंगल चार्ज में दो दिन तक चलने की बात कही है। स्मार्टफोन में 5,000 एमएएच की बैटरी दी गई है जो 15 वॉट टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

खास बात ये है कि कंपनी ने इस फोन का सिर्फ 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वाला एक ही वेरिएंट मार्केट में लॉन्च किया है और कीमत की बात करें तो इसे कंपनी ने $500 (करीब 36,600 रुपये) से कम की कीमत पर लॉन्च किया है। ऑक्सफोर्ड ब्लू रंग में लॉन्च इस फोन की भारत में क्या कीमत होगी इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इसके अलावा भारत में ये फोन कब लॉन्च होगा इस बात पर भी अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

Motorola One 5G Features- फीचर्स की बात करें तो ये फोन क्वाड रियर कैमरा सेटअप, डुअल सेल्फी कैमरे, ज़्यादा रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन और ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आता है।

Motorola One 5G Specification- Motorola One 5G My UX पर चलेगा जो कि एंड्रॉयड 10 पर आधारित है। इसमें 6.7 इंच का फुल-एचडी+ (1,080x2,520 पिक्सल) डिस्प्ले है। स्क्रीन 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, 21:9 आस्पेक्ट रेशियो और 409 पीपीआई पिक्सल डेनिसिटी के साथ आती है। डिस्प्ले एचडीआर 10 सर्टिफाइड है।

कैमरा की बात करें तो मोटोरोला दला 5जी में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, एफ/ 1.8 अपर्चर के साथ। इसके अलावा एफ/ 2.2 लेंस के साथ 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए मोटोरोला वन 5जी में एफ/ 2.0 अपर्चर के साथ 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एफ/ 2.2 लेंस के साथ 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है।

इस फोन की इनबिल्ट स्टोरेज 128 जीबी है जिसे जरूरत पड़ने पर 1 टीबी माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। कनेक्टिविटी फीचर्स में 5जी, 4जी, डुअल-बैंड वाई-फाई, एनएफसी, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस/ ए-जीपीए, 3.5 एमएम हेडफोन जैक और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एंबियंट लाइट सेंसर और ई-कंपास इसका हिस्सा हैं। स्मार्टफोन में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर है।