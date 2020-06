Motorola One Fusion+ स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, जानिए कीमत व फीचर्स

नई दिल्ली। Motorola ने आज भारत में अपने नए स्मार्टफोन Motorola One Fusion+ लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने हैंडसेट को सिर्फ एक ही वेरिएंट में उतारा गया है। इसमें 6GB रैम व 128GB स्टोरेज वेरिएंट शामिल है, जिसकी कीमत ( Motorola One Fusion+ Price ) 16,999 रुपये है। ग्राहक फोन को ट्विलाइट ब्लू और मूनलाइट व्हाइट कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन की सेल ( Motorola One Fusion+ Sale ) 24 जून से दोपहर 12 बजे शुरू होगी और इसे Flipkart से खरीद सकेंगे।

Motorola One Fusion+ Specifications

इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिजॉल्यूशन 1,080 x 2,340 पिक्सल है और आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। फोन एंड्राइड 10 ओएस पर रन करता है और स्पीड के लिए Snapdragon 730 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। जरुरत पड़ने पर स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। फोन को ट्विलाइन ब्लू और मूनलाइन व्हाइट कलर ऑप्शन में उतारा जाएगा।

Motorola One Fusion+ कैमरा

फोटोग्राफी के लिए में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें पहला 64 मेगापिक्सल का सेंसर, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, तीसरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और चौथा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया है। वहीं फ्रंट में सेल्फी व वीडियो के लिए 16 मेगापिक्सल का पॉप-अप कैमरा मौजूद है। पावर के लिए 5,000mAh की बैटरी दी गई है जो 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में ड्यूल 4G VoLTE, यूएसबी टाइप सी पोर्ट, ब्लूटूथ और वाईफाई जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

गौरतलब है कि Moto G Fast को हाल ही में पेश किया गया है। इसमें 6.4 इंच का एचडी4 मैक्स विजन डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिजॉल्यूशन 720x1,560 पिक्सल्स है। इस फोन में Qualcomm Snapdragon 665 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। फोन के स्टोरेज को एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है और ये एंड्रॉयड 10 पर रन करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। इसमें पहला 16-मेगापिक्सल का सेंसर, दूसरा 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और तीसरा 2-मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मौजूद है। वहीं फ्रंट में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पावर बैकअप के लिए 4,000mAh की बैटरी दी गई है।