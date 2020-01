Nokia 6.1 Plus को एंड्रॉयड 10 मिलना शुरू, ऐसे करें अपडेट

नई दिल्ली: HMD Global ने nokia 6.1 plus को एंड्रॉयड 10 अपडेट मिलना शुरू हो गया है। इस अपडेट के बाद डार्क मोड, गेसचर नेविगेशन और स्मार्ट रिप्लाई जैसे फीचर बेहतर हो गया है। इसकी जानकारी एचएमडी ग्लोबल ने ट्विटर के जरिए दी। Nokia 6.1 Plus के 4GB रैम व 64GB स्टोरेज वेरिएंट को 8,999 रुपये में बेचा जा रहा है। वहीं 6GB रैम वेरिएंट को 12,290 रुपये में बेचा जा रहा है।

अगर आपको ये अपडेट अभी तक नहीं मिला है तो हम आपको Settings > About Phone > System updates > Check for update में जाकर मैनुअली जांच करने का सुझाव देंगे। कई यूज़र्स ने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट पोस्ट करके अपडेट मिलने की पुष्टि की है। Nokia 6.1 Plus अपडेट का वर्जन नंबर v4.10C है जो 1302.7 एमबी का है। इसके अलावा ये अपडेट अपने साथ दिसंबर 2019 का सिक्योरिटी पैच लेकर आता है।

Nokia 6.1 Plus स्पेसिफिकेशंस

इस स्मार्टफोन में 5.8 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1080x2280 पिक्सल है और फोन की सुरक्षा के लिए इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। फोन में क्वॉलकॉम का ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर है। फोन डुअल सिम को सपोर्ट करता है। अब इस फोन को 4 जीबी और 6 जीबी रैम वेरिएंट में भी खरीदा जा सकता है। इसमें 64 जीबी की स्टोरेज दी गयी है, जिसे जरूरत पड़ने पर 400 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

Nokia 6.1 Plus कैमरा

फोटोग्राफी के लिए रियर में दो कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा अपर्चर f/2.0 के साथ 16 मेगापिक्सल का है और अपर्चर f/2.4 के साथ 5 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में पावर के लिए 3060 एमएमएच की बैटरी है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G VoLTE, ब्लूटूथ v5.0, वाई-फाई, यूएसबी टाइप सी, जीपीएस और 3.5 एमएम का हेडफोन जैक मिलेगा।