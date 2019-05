Nokia 6.1 Plus और Nokia 5.1 Plus को सस्ते में खरीदने का मौका, बस कल भर उठा सकेंगे फायदा

नई दिल्ली: Flipkart पर चल रहे Summer सेल के दौरान अगर आप Nokia 6.1 Plus और Nokia 5.1 Plus को खरीदने से चुक गये हैं तो कोई बात नहीं। क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन पर कंपनी की तरफ से डिस्काउंट दिया जा रहा है। ग्राहक स्मार्टफोन्स को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट nokia.com से छूट के साथ खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कंपनी की तरफ से दिया जा रहा ये डिस्काउंट ऑफर लिमिटेड समय के लिए है जिसके तहत इसका फायदा 10 मई तक ही उठाया जा सकता है।

Nokia 6.1 Plus और Nokia 5.1 Plus डिस्काउंट प्राइज

Nokia 6.1 Plus और 5.1 Plus पर डिस्काउंट पान के लिए आपको स्मार्टफोन के चेकआउट पेज पर Gift/Coupon सेक्शन पर Deal 1750 कूपन कोड डालना होगा। इनमें 6.1 Plus को भारत में 15,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। लेकिन मिल रहे छूट पर आप इस स्मार्टफोन को 13,749 रुपये में खरीद सकते हैं। Nokia 5.1 Plus को आप कंपनी की साइट से कूपन कोड का इस्तेमाल कर 8,849 रुपये में खरीद सकते हैं। यह डिस्काउंट केवल 6.1 Plus के 4 जीबी रैम वेरिएंट और 5.1 Plus के 3 जीबी रैम वेरिएंट पर दिया जा रहा है।

Nokia 6.1 Plus स्पेसिफिकेशंस और कैमरा

स्मार्टफोन में 5.8-इंच आईपीएस एलसीडी स्क्रीन है, जिसका अस्पेक्ट रेशयो 19:9 का है। फोन में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 636 SoC है। इसके अलावा स्मार्टफोन में Adreno 509 GPU है। यह फोन एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर काम करता है और इसमें लेटेस्ट एंड्रॉयड 9 पाई के भी अपडेट्स मिल जाएंगे। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में दो कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा 16 मेगापिक्सल और दूसरा 5 मेगापिक्सल का है। वहीं सेल्फी के लिए फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया गया है। फोन में 3060 एमएएच की बैटरी दी गई है।

Nokia 5.1 Plus स्पेसिफिकेशंस और कैमरा

इस फोन में 5.8 इंच फुल एचडी+ (1080x2280 पिक्सल) डिस्प्ले है। फोन एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर काम करता है। कैमरे की बात करें तो इस फोन में भी डु्अल रियर कैमरा दिया गया है। इसका पहला कैमरा 13 मेगापिक्सल का और दूसरा 5 मेगापिक्सल का है। वहीं, सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है। पावर के लिए 3060 एमएएच की बैटरी दी गई है।