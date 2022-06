लॉन्च से पहले Nothing Phone 1 स्मार्टफोन की कीमत हुई लीक, तीन वेरिएंट में देगा दस्तक

Nothing Phone 1 स्मार्टफोन की लॉन्चिंग 12 जुलाई को होगी, लेकिन लॉन्च से पहले ही इस फोन के फीचर्स सामने आ गये हैं।

Nothing Phone 1 स्मार्टफोन की लॉन्चिंग 12 जुलाई को होगी, लेकिन लॉन्च से पहले ही इस फोन के फीचर्स सामने आ गये हैं। इतना ही लगातार इस फोन से जुड़ी जानकारियां भी सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक Nothing Phone 1 को तीन वेरियंट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि Nothing Phone 1 की शुरुआती कीमत 397 डॉलर यानी करीब 31,300 रुपये हो सकती है। अगर आप भी इस फोन को खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें कि भारतीय में Nothing Phone 1 की प्री-बुकिंग भी शुरू हो गई है।