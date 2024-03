Nothing Phone 2a हुआ भारत में लॉन्च, इतनी कीमत में मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स

Submitted by:

New Smartphone Launch In India: नथिंग कंपनी का नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है।

Nothing Phone 2a

दुनियाभर में स्मार्टफोन मार्केट बढ़ने के साथ ही स्मार्टफोन यूज़र्स भी बेहद रहे हैं। भारत में भी स्मार्टफोन मार्केट और यूज़र्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए देश-विदेश की स्मार्टफोन कंपनियाँ भारत में अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही हैं। इसी लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है। नथिंग (Nothing) कंपनी/ नथिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड (Nothing Technology Limited) ने मंगलवार, 5 मार्च को अपना नया स्मार्टफोन Nothing Phone 2a भारत में लॉन्च कर दिया है।