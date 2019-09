OnePlus 7T लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 के साथ कल होगा लॉन्च, जानें अब तक के अपडेट्स

नई दिल्ली: OnePlus अपने लॉन्चिंग इवेंट का आयोजन 26 सितंबर यानी कल करने जा रहा है। इस दौरान कंपनी OnePlus 7T से पर्दा उठाएगी। इसके अलावा यह भी उम्मीद की जा रही है कि इस ईवेंट में OnePlus TV को भी लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी ने पहले ही इन दोनों डिवाइस के कुछ फीचर्स को टीज किया है। अब नए जेनरेशन स्मार्टफोन को लेकर कंपनी ने ट्वीट किया है कि यह लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 OS आउट-ऑफ-द-बॉक्स पर रन करेगा।

OnePlus 7T स्पेसिफिकेशंस

फिलाहल OnePlus 7T के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इसके बैक पैनल को देखने पर यह पता चलता है कि इसमें ट्रिपल रियर कैमरा होगा। इस फोन को मैट ब्लैक कलर में लिस्ट किया गया है। यहां अमेजन प्राइम के नए सीरीज The Family Man के पोस्टर को वनप्लस के कैमरे से क्लिक गया दिखाया गया है। हालांकि यह साफ नहीं है कि क्लिक किया गया यह पोस्टर कंपनी के किस स्मार्टफोन से लिया गया है। इस स्मार्टफोन को एक्सक्लूसिव तौर पर ई-कॉमर्स साइट अमेजन ( Amazon ) पर बेचा जाएगा।

Experience Android 10 preloaded on the #OnePlus7T, no download required. Coming September 26.