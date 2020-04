कल OnePlus 8 सीरीज होगा लॉन्च, कलर-Price और Features आएं सामने, यहां देखें Live

नई दिल्ली: OnePlus 8 Series स्मार्टफोन OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro कल यानी14 अप्रैल को आनलाइन लॉन्च किया जाएगा। काफी लंबे समय से इस फोन का इंतजार किया जा रहा है। अगर यूजर्स फोन की लॉन्चिंग को देखना चाहते हैं तो कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। भारतीय समयानुसार रात 8 बजकर 30 मिनट पर फोन को लॉन्च किया जाएगा। ये दोनों फोन 5जी सपोर्ट के साथ आएगा। कंपनी के सीईओ Pete Lau ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर OnePlus 8 से जुड़ा एक टीजर शेयर किया है, जिसमें ये सीरीज ग्लेशियर ग्रीन कलर वेरिएंट में है।

A quality design and finish is striking at first sight, and truly admired if able to stand the test of time under different lighting and perspectives. #OnePlus8Series pic.twitter.com/05VthpaYY0