भारत में 4 फरवरी को POCO X2 होगा लॉन्च, जानिए फीचर्स

नई दिल्ली: पोको भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। इस फोन की जानकारी कंपनी ने सोशल मीडिया साइट के जरिए दी है। POCO India ने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए बताया है कि POCO X2 को भारत में 4 फरवरी 2020 को लॉन्च किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये नया फोन Android 10 कर सकता है। फिलहाल कंपनी की ओर से इससे जुड़े किसी भी स्पेसिफिकेशन या फीचर का खुलासा नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि कंपनी भारत में जल्द ही पोको एफ2 को भी पेश कर सकती है। बता दें कि इस साल भारतीय बाजार में POCO का POCO X2 पहला स्मार्टफोन होगा।

An Xperience that will make you go, "Bruh, it's #SmoothAF". #POCOX2 is arriving on Feb 4th 2020.



Want to know if your smartphone is Smooth AF? Visit now: https://t.co/LQqSvTpgLz pic.twitter.com/BB5RFQ8lVO